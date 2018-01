Tre anni fa sbarcò a Milano da semi sconosciuto, per una cifra vicina ai 300 mila euro, trentasei mesi dopo potrebbe lasciare l'Italia e il Milan per una cifra 150 volte superiore. Il condizionale è d'obbligo, ma il futuro di Suso in maglia rossonero è tutt'altro che scontato. In un'epoca folle, nella quale per un buon giocatore con van Dijk costa 80 milioni di euro, nessun giocatore sembra incedibile. Non bisogna escludere nessun trasferimento, nemmeno quello dell'esterno offensivo spagnolo, la cui situazione contrattuale non può far dormire sonno tranquilli a chi gestisce o tifa il Milan.



QUELLA CLAUSOLA... - A fine settembre Suso ha rinnovato il suo contratto fino al 2022, con ingaggio triplicato, passato da un milione a tre milioni di euro netti a stagione, e con clausola rescissoria tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra importante ma che non tiene distanti le big del calcio europeo, tra le quali c'è il Liverpool, che è a caccia del sostituto di Coutinho e secondo la stampa inglese sta pensando seriamente di riprendersi Suso, poco valorizzato nella sua prima esperienza ad Anfield.



E IL MILAN? - Un approccio ufficiale, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ancora non c'è stato, il Liverpool al momento ha altre priorità (Lemar del Monaco o Mahrez del Leicester), non è però escluso che possa formalizzare una proposta se non dovesse riuscire a centrale l'acquisto di uno dei suoi obiettivi. Attenzione anche al Tottenham, che voleva Suso la scorsa estate e potrebbe tornare alla carica a giugno: la clausola di circa 50 milioni non è un ostacolo insormontabile, il Milan è avvisato.