Le polemiche sul Milan non cessano. Dal caso di settimana scorsa che ha riguardato Ilaria D'amico alle parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Fassone fino ad adesso ha sempre risposto in prima persona, ma il Milan decide di fare ulteriore chiarezza,Il Milan vuole far cessare ogni possibile polemica, mettendo nero su bianco i numeri della nuova proprietà.sono i giocatori acquistati, per i quali sono stati depositatimilioni di fideiussioni in Lega Calcio nell'ultimo mese.invece sono gli euro in esposizione debitoria verso il sistema bancario, così come l'anticipazione dei crediti dal closing in poi. Capitolo: sonoi milioni di finanziamento chiesto al fondo, che dovranno essere rimborsati entro l'ottobre 2018. Il Milan fa poi un passo indietro: nella scorsa stagione il bilancia ha fruttatomilioni, mentre per questa sono previstimilioni di ricavi. Dopo il closing l'aumento di capitale è stato dimilioni. I Rossoneri sperano così di far cessare ogni sorta di speculazione sul nuovo corso cinese del Milan, che non vede l'ora di inizare a far parlare solo il campo.