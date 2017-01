In casa Milan Fassone e Mirabelli lavorano per il futuro. In attesa del closing del prossimo marzo i due futuri dirigenti rossoneri hanno parlato con diversi club, spiegando loro che se tutto andrà per il verso giusto il Milan dal prossimo marzo potrà fare trattative in vista della prossima estate. Come riporta la Gazzetta dello Sport tra i principali obiettivi c'è Mahmoud Dahoud, centrocampista completo del Borussia Mönchengladbach, che piace anche a Juventus, Liverpool e Borussia Dortmund.