Buone notizie in casa: Alessiosi avvicina al rientro. Come riporta Sky Sport, oggi il centrale rossonero si è allenato per gran parte della seduta di allenamento con il resto della squadra, tanto da poter essere convocato da Gattuso per la sfida contro il l'Hellas Verona.- Out da quasi un mese, dopo l'infortunio muscolare sbiito contro il Sassuolo (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra), è pronto a rientrare soprattutto in vista della finale di Coppa Italia con la Juve.