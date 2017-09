Questa sera il Milan sarà di scena all'Ernst Happel Stadion. Un impianto da 50.865 posti, che ospita le gare interne del Rapid Vienna e di quelle europee dell'Austria Vienna, in attesa che venga ultimato il nuovo stadio, la Generali Arena. Ma non solo, e' stato anche il teatro della finale dell'Europeo del 2008 vinto dalla Spagna sulla Germania.



RICORDI AGRODOLCI - Fino al 1993 questo stadio si chiamava Prater ed era stato legato a doppio filo con il Milan. Ricordi dolcissimi, come quello del tocco di esterno di Frank Rijkaard contro il Benfica. Una gemma che, nel 1990, valse la vittoria della Coppa dei campioni contro i portoghesi. Cinque anni dopo sempre un olandese decise la finale, giocata nel medesimo teatro. Patrick Kluivert, passato pochi mesi dopo in rossonero e rivelatosi un grande flop, regalò il successo all'Ajax.



RITORNO AL PASSATO - Dal 1993 il più famoso e importante stadio austriaco e' stato intitolato a Ernst Happle, scomparso solo l'anno prima. Ernst e' stato un grandissimo giocatore, tra i primi due austriaci della storia, e un allenatore che ha fatto la storia: il successo in finale di Coppa dei Campioni alla guida dell'Amburgo sul Liverpool probabilmente il punto più alto. A distanza di dodici anni il Milan torna a Vienna per riscrivere la storia.