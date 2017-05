Il sogno dei tifosi del Milan non è più solo un hashtag, ma un obiettivo reale. La dirigenza rossonera ha deciso di andare con convinzione su Andrea Belotti come grande nome per l'attacco in vista della prossima estate, quando il Milan completerà la sua campagna acquisti - già decollata con Musacchio, Kessie e un vicinissimo Rodriguez - con un centravanti di livello internazionale. Il sogno Alvaro Morata è sempre in cima alle preferenze ma molto complesso per costi, concorrenza e preferenze dello spagnolo. E da qui nasce l'assalto silenzioso al Gallo, stella del Torino.



LA STRATEGIA - Belotti è approvato da tutti al Milan, non che ce ne fosse bisogno: i numeri parlano per l'attaccante della Nazionale. Rispetto a Morata, la concorrenza c'è ma è meno attiva e determinata; ecco perché il Milan può sperare e lavorarci. Il vero problema rimane la valutazione altissima che fa il Torino, ovvero i 100 milioni della clausola rescissoria che è valida solo per l'estero, ma è diventata prezzo fisso per chi vuole il Gallo. Mirabelli e Fassone punteranno sul tifo rossonero sin da bambino da parte di Belotti, così come sulla consapevolezza che di fronte a un'offerta comunque altissima il Toro sarà quasi 'costretto' a vendere Andrea per non perdere un'altra plusvalenza clamorosa. I primi contatti con l'agente di Belotti e con il club granata sono già partiti da settimane, presto ce ne saranno altri: sognando Belotti, l'alternativa di lusso a Morata. Non è solo un hashtag.