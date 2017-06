Molto attivo in entrata, protagonista in uscita. Dopo aver chiuso gli arrivi di Musacchio, Kessie, Ricardo Rodriguez e André Silva, Fassone e Mirabelli sono al lavoro per sfoltire la rosa. Via chi non fa parte del progetto, con l'obiettivo di fare cassa. In quest'ottica oggi c'è stato un incontro a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e Safar Ozturk, presidente dell'Antalyaspor, accompagnato dall'intermediario Vigorelli. Nel mirino del club turno ci sono due centrocampisti, Juraj Kucka, slovacco classe 1987 in scadenza nel 2019, e José Sosa, 31enne argentino che ha ancora un anno di contratto con il Milan. Molto attiva la pista che porta all'ex Genoa, prima scelta dell'Antalyaspor.