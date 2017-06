Un altro rinforzo per Montella, dal Sunderland arriva Fabio Borini per dare al tecnico un giocatore duttile in grado di dare respiro sulle fasce e garantire un ampio ventaglio di soluzioni tattiche in attacco. Il reparto offensivo però comincia a essere intasato, visto l'acquisto già completato di André Silva e quello ancora possibile di Nikola Kalinic: ecco perché ora Mirabelli e Fassone studiano come sfoltire la rosa, tre i giocatori sul piede di partenza.



BACCA - Primo sulla lista Carlos Bacca, giocatore dal quale il Milan conta di incassare la cifra più corposa. Circa 25 milioni di euro, ecco quanto chiedono i rossoneri per liberare la punta colombiana, che ha in Francia i principali estimatori: dopo aver perso Gomis infatti (andato al Galatasaray) il Marsiglia è a caccia di un nuovo centravanti e il nome di Bacca è in cima ai desideri si Rudi Garcia. Si attende l'offerta dell'OM, più defilato invece il Siviglia: nelle scorse settimane il presidente degli andalusi aveva aperto alla possibilità di riprendere Bacca, che ora però è stato scavalcato nelle preferenze dal connazionale Muriel.



LAPADULA-GENOA - In uscita anche Gianluca Lapadula per il quale possono aprirsi le porte del Genoa, che già lo aveva seguito prima che il Milan lo prelevasse dal Pescara la scorsa estate: primi contatti tra le due società e richiesta di informazioni da parte dei rossoblù, si attende l'offerta giusta, che per convincere i rossoneri non dovrà comunque essere inferiore ai 12-13 milioni di euro. Una volta risolta la questione tra le società il Genoa dovrà trattare col giocatore, che a Milano guadagna 1,1 milioni netti a stagione e vorrebbe mantenere l'ingaggio.



E NIANG? - Ultimo Mbaye Niang, di ritorno dal Watford ma solo di passaggio: tutto fatto tra Milan e Everton per il trasferimento del giocatore, i Toffees pronti a versare 18 milioni di euro (15+3 di bonus) nelle casse rossonere. Affare in dirittura d'arrivo, ma non è ancora arrivato il sì del francese: Niang ha preso tempo, in attesa che si presenti l'occasione di una piazza più prestigiosa come ad esempio l'Arsenal, dove Wenger è un suo particolare estimatore.



Acquisti e cessioni, porte girevoli per l'attacco del Milan: Mirabelli ora cerca di risolvere le situazioni di Bacca, Lapadula e Niang.



