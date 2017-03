Gerard Deulofeu è una assoluta priorità per il Milan. Il catalano ha dissipato ogni dubbio con un'applicazione impeccabile, alla quale si abbina una tecnica da potenziale campione. Vincenzo Montella ne ha già parlato con la società, il catalano va acquistato a tutti i costi.



GALLIANI CHIAMA BRAIDA - La società rossonera, nel prossimo giugno, sarà impegnata in un tavolo a tre con Everton e Barcellona. Quest'ultima si è assicurata con i Toffees un diritto di prelazione per il riacquisto del cartellino del giocatore e un 5% sulla cifra incassata sulla futura rivendita del cartellino. Adriano Galliani ha già mosso i primi passi, chiamando, nella giornata di ieri, il suo amico di vecchia data Ariedo Braida, attuale direttore sportivo dei catalani. Un contatto per annunciare la volontà di acquisire l'esterno offensivo classe 1994, per capire se i blaugrana vorranno esercitare una delle due clausole già esistenti.



I DETTAGLI - La strategia dell'attuale amministratore delegato del Milan è chiara: trovare subito un accordo che possa soddisfare il club spagnolo per poi andare dall'Everton con la strada spianata. Serviranno almeno 15 milioni e i fondi potrebbero arrivare dall'eventuale riscatto di M'Baye Niang da parte del Watford. Gerard Deulofeu aspetta e spera, per stessa ammissione dell'agente che aveva aperto ad un futuro a tinte rossonere.