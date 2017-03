IN UN MONDO CHE...



In un mondo che non ci frega più

il mio voto libero sei tu.

E l’Opti Pobà

si apre attorno a noi

al di là del limite dei Nicchi tuoi

Nasce il tradimento

nasce in mezzo al Lambro

e s’innalza altissimo e va

e vola sulle accuse di tangente

da tutti i suoi Lotito dipendente

sorretto da un anelito di livore

di vero livore



In un mondo che prigioniero è

millantiamo liberi Uva e te

E la verità si offre nuda a noi

e limpida è l’immagine

Nuovi strafalcioni

giovani pressioni

si esprimono carissime

in noi



Il tonfo delle catene del passato

cadendo lascia Ulivieri sputtanato

e s'alza un vento tiepido d'Abodi

di vero scalpore

E riscopro te

dolce Galliani che

non sai dove andare ma sai

che ovunque andrai

al fianco tuo mi avrai

se tu lo vuoi



Erbe un giorno campi

ricoperte dalle zolle artificiali

rivivono

ci chiamano

Carrari interessati

e perciò sopravvissuti argini

si aprono

lo abbracciano



In un mondo che

prigioniero è

simuliamo liberi

io e te

E la verità

si offre nuda a noi

e bulgara è la votazione

ormai



Nuove collusioni

giovani pulsioni

si esprimono carissime

in noi



La traccia dei programmi del passato

cadendo lascia lo scranno immacolato

e s'alza un Carlo furbo vincitore

da vero attore

e gli faccio tiè





di Roberto Beccantini