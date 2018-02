È il, chiamata - generalmente il 30 giugno - a chiudere il proprio bilancio. È, l'oggetto del desiderio di tutti i club calcistici. Su Calciomercato.com, Pippo Russo vi ha portato alla scoperta di alcunie presto potrebbe portarne alla luce tanti altri. Nel frattempo, proviamo a fare chiarezza su questo strumento economico.Tecnicamente, la plusvalenza è. Più semplicemente: oggi compro una penna per 10 euro, domani la rivendo a 12; la differenza di valori tra i due momenti genera un effetto positivo di due euro: ecco la plusvalenza. Maprofessionistici. In caso di acquisti, invece, il valore del giocatore viene ammortizzato - ovvero ridotto gradualmente - per la durata del contratto. Questo cosa significa? Se un calciatore viene acquistato a dieci milioni di euro e firma un contratto quinquennale, dopo ogni stagione il suo valore contabile di bilancio scende di due milioni, consentendo così di generare plusvalenze se dopo il primo anno viene venduto a più di otto milioni, dopo il secondo a più di sei, e così via.: in questo caso, l'utilizzo della: la ricerca della plusvalenza è effettuata con operazioni di calciomercato in cui. Di fatto(Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), l'ente preposto alla verifica dei bilanci dei club, che si occupa del monitoraggio della situazione economico-finanziaria delle società calcistiche, senza entrare nel merito. Se, ad esempio, un calciatore proveniente dalla Primavera e il cui valore viene stimato intorno ai 300mila euro viene messo a bilancio per dieci milioni di euro, la Covisoc non ha alcun potere di intervento., che non possono essere rivenduti se non a somme fuori mercato per non generare minusvalenze., pronte a esplodere quando ormai è troppo tardi per evitare il fallimento delle società. Un esempio su tutti?, che ha chiuso ufficialmente i battenti nel 2015, ma tra il 2009/10 e il 2013/14 - come riporta Calcio & Finanza - ha generato. Un caso emblematico riguarda Ishak; ai nerazzurri, infatti, finirono come contropartita i giovani Yao e Crisetig, quest'ultimo messo a bilancio dai ducali per un valore di 9,5 milioni, ma ceduto nella stessa sessione di mercato al Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni. Una delle tante operazioni misteriose del nostro calciomercato. Dove la plusvalenza, da sogno di una notte, diventa la rovina delle società.@marcodemi90