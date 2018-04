Prosegue l'approfondimento sul mistero che avvolge la società. dopo il focus sull'acquisizione da parte del presidentee i rapporti con l'imprenditore Gabriele[...] In fondo alla catena del controllo societario si trovail club che ha contribuito a fare la storia del calcio italiano ma sta vivendo in modo sofferto la fase più recente della propria. E fin qui è tutto perfettamente visibile e riconoscibile. MaPerché il club gialloblù è stato per qualche anno controllato daGalleria Cavour numero 4. Successivamente le quote di controllo dell'Hellas sono state cedute a, soggetto di cui si parlerà fra poco. HV7 deteneva 100% dell'Hellas Verona Football Club S.p.A. e la quota di 11,11% di Hellas Marketing & Communication S.r.l. Ma perché è stata scelta quella sigla per denominare la società? Risposta sicura per due terzi, e probabile per il terzo mancante., presidente dell'Hellas nonché amministratore unico di HV7. Del resto, la tendenza di Setti per il culto della personalità è stata illustrata nella precedente puntata.Dunque non c'è da stupirsi se egli piazza il proprio nome ovunque capiti.Il documento di bilancio datato 30 giugno 2015 (pagina 10 della nota integrativa) informa inoltre che: "In ragione del fabbisogno finanziario della controllata Hellas Verona F. C. S.p.A., a seguito della stima dell'andamento economico della stagione sportiva 2015/2016, la Vostra Società, successivamente al 30 giugno 2015". Così sta scritto nel bilancio approvato dall'assemblea che si tiene il 16 ottobre 2015, e che vede come partecipanti lo stesso Maurizio Setti come amministratore unico di HV7 eRispondendo a questa domanda si tocca il terzo anello della catena di controllo, dopo quelli costituiti da Hellas Verona FC SpA e da HV7. Falco Investments è una società che dallo scorso febbraio ha sede legale a Bologna in Galleria Cavour numero 4,. Ma fino a poco prima, Falco/H23 faceva base in, al numero 3 di Place Dargent. Come mai il nome Falco? Si può solo ipotizzare, e ricordare che Setti è proprietario di un aereoCostituita il 21 giugno 2012, la Falco Investments è stata amministrata per il triennio 2014-2017 da un terzetto di professionisti che operano nel Granducato.. Cosa dire di questi signori?Quanto ai Caurla, sia Roger () che Fabrice () si sono visti dedicare delle schede personali nel database degli, creato dall'Investigative Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), il gruppo internazionale d'nchiesta che ha portato alla luce i Panama Papers. Riguardo a Cosco, le informazioni fornite dal sito Dato Capital riferiscono che riveste o ha rivestito cariche in 69 società ( LEGGI QUI ).In data 27 gennaio 2017 i tre giungono al termine del mandato. A loro subentra un amministratore unico. Si tratta diA dicembre 2013 Dervishi ha conseguito a Coverciano il diploma da direttore sportivo ( LEGGI QUI ). Si tratta di un passaggio che avviene a pochi mesi dalla conclusione della sua esperienza LEGGI QUI ). Da lì passa quasi subito all'Hellas, per un'esperienza che stando a quanto riferisce il suo profilo Linkedin ( QUI ) continua ininterrotta da allora. In realtà, nel frattempo, Dervishi è stato anche direttore sportivo del Partizani Tirana. Un'esperienza che viene ricordata anche per la megarissa durante un derby di Tirana del maggio 2016, dalla quale Dervishi esce malconcio ( QUI ). Un anno dopo il Partizani nominerà come direttore generale un signore chiamato LEGGI QUI ),Ma nonostante il modestissimo ruolo ricoperto nell'organigramma gialloblu, egli diventa anche amministratore unico della società che pompa denaro nell'Hellas attraverso HV7. Non è meraviglioso tutto ciò? Dal bilancio di HV7 citato in precedenza risulta che, ridotto (per effetto anche di rinunce della stessa Falco per 6 milioni di euro) a 6.266.833 euro durante l'esercizio chiuso il 30 giugno 2015.e verrà illustrato fra poco.Dopo la ridenominazione da Falco Investments a H23, amministratore unico viene nominato ancora una volta. Una recentissima indiscrezione parla di sue dimissioni dalla carica. Ma ancora nella mattina di sabato 31 marzo, da verifica via web, lo scout albanese risulta alla guida della società. La catena non si è ancora conclusa. Perché Falco/H23 è a sua volta controllata dalla citataal numero 6 di via Paleocapa. Dal 21 giugno 2016 ne è amministratore unico Maurizio Setti, che ha avvicendato nella carica, a sua volta detentrice del ruolo a partire dal 20 luglio 2012.che nel corso dell'assemblea di HV7 tenuta il 16 ottobre 2015, quella in cui è stato approvato il bilancio chiuso il 30 giugno 2015, partecipavano come amministratore unico della stessa HV7 (Setti) e rappresentante di Falco Investments (Scalabrini).La Seven 23 è a usa volta controllata da Argos, una società fiduciaria che ha il medesimo indirizzo: via Paleocapa 6, Milano.E questa condizione di opacità spinge Mario Gerevini, il giornalista del Corriere della Sera che nel 2015 ha illustrato per primo questo complesso intreccio societario ( LEGGI QUI ), a porre l'interrogativo cruciale:Il ragioniere carpigiano continua a affermare che il club è suo, e non si può fare altro che registrare questa sua affermazione. A patto che egli spieghi quale sia il ruolo di Argos in tutto questo costrutto societario.Ne sorgono di nuovi a proposito dell'attuale situazione economico-finanziaria di Falco/H23. Che nella prima fase del funzionamento di questo assemblaggio di società e sigle finanziava indirettamente l'Hellas assumendone come contropartita gli asset strategici.che ha svolto un lavoro di scavo e informazione sui documenti pubblici del mondo Hellas Verona, in nome di una maggiore trasparenza ( LEGGI QUI ).Dall'analisi emerge che vi sia stata una prima fase in cu, raccolti anche attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari:i di euro iscritti nel bilancio chiuso il 30 giugno 2013, ulteriorial 30 giugno 2014. Arriva invece un momento in cui Falco/H23 smette di raccogliere denaro dall'esterno, mantenendo però il peso di. Per esempio, nel prossimo luglio va saldata una quota di 3,5 milioni di euro. Falco/H23 sarà in grado di onorare la scadenza? Ecco il primo degli interrogativi gravosi. Che va a impattare su una situazione in cui gli attivi societari coincidono con le sole partecipazioni in HV7 SpA, Hellas Verona SpA e Hellas Verona Marketing Communication, perE a questo punto merita d'essere citato il passaggio del documento firmato da Verona col Cuore in cui vengono esposti i dubbi più inquietanti: "Altri dati interessanti: i debiti iscritti nell’ultimo bilancio chiuso al 30/06/2017 ammontano complessivamente a 18.190.000 euro, mentre le attività della società sono costituite quasi esclusivamente dalle partecipazioni in HV7 SpA, Hellas Verona SpA e Hellas Verona Marketing Communication (HVMC) per 17.938.000 euro.E la domanda sorge spontanea: possiamo davvero escludere che non ci siano beni del Verona a garanzia dei debiti della Falco e dell'HV7?".Pare che questo articolo abbia creato fibrillazione nella sede sociale dell'Hellas. E non soltanto lì, probabilmente.(2. continua)