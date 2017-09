E' successo tutto in fretta. In due settimane Davide Zappacosta ha coronato più di un sogno. Il trasferimento in Premier League, alla corte di Conte, il gol in Champions League con il Chelsea e per. E' stato l'ex Torino a postare sulle sue pagine social la sua felicità: "Mia mamma giocava a basket, mio fratello pure, io invece faccio un selfie con Steph Curry".