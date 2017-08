L'ipotesi di vedere Duvan Zapata vestire la maglia del Torino fino a qualche giorno fa sembrava destinata a rimanere tale, almeno per quanto riguarda il campionato che è appena iniziato. Ora però gli scenari potrebbero cambiare. Andrea Belotti è infatti finito nel mirino del Monaco, che sarebbe disposto a pagare la maxi clausola da 100 milioni di euro e sostituire così Mbappé, ormai sempre più vicino al Paris Saint Germain.



In questa sessione di mercato il Torino ha a lungo seguito l'attaccante del Napoli, prima di virare su Umar Sadiq per il ruolo di centravanti di riserva. Ma, ora che anche l'altro obiettivo di mercato per l'attacco, Giovanni Simeone, è definitivamente sfumato, Cairo e Petrachi stanno nuovamente valutando l'ipotesi Zapata nel caso Belotti partisse.