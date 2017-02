Nicola Colombo, presidente dell'ambizioso Monza, pronto a tornare tra i pro la prossima stagione, parla a MonzaNews di Adriano Galliani, ex dirigente monzese e tifoso del club biancorosso: "Posso confermare che è amico di mio padre, ma non c’è un progetto in questo senso. Galliani è un grande dirigente e per lui le porte del Monza sono sempre aperte. Ci tengo a sottolineare, però, che tra noi e il Milan non c’è alcuna collaborazione".