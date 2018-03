La Fiorentina - scrive il Corriere Fiorentino - ha creato un archivio composto da decine di fotografie con tutti i singoli dettagli del ‘muro’ di ricordi per Davide Astori. Una raccolta che sarà utilizzata per un’idea innovativa: nel giro di qualche settimana verrà attivata un’applicazione da scaricare su smartphone e tablet in cui sarà possibile riguardare per sempre quello che oggi è appeso sui cancelli dello stadio.



PER SEMPRE - La tecnologia – continua il quotidiano – permetterà agli utenti di potersi spostare a 360° nelle immagini e quindi, muovendo semplicemente il dito sul proprio telefono, ci si potrà spostare idealmente lungo il viale Fanti e riguardare il muro del capitano. Grazie all’alta definizione si potrà aumentare e diminuire lo zoom su ogni singola sciarpa, maglia o disegno.



RICORDO - Le stesse coreografie sono già state consegnate alla famiglia Astori. Ancora da decidere, invece, come verrà conservato il materiale che in dieci giorni si è accumulato. Restano in piedi le ipotesi di allestire una zona specifica in cerca Fiesole, così come al centro sportivo viola. La società e la famiglia decideranno insieme, ma è probabile che per ancora un po’ di tempo la maggior parte dei ricordi non sarà spostata.