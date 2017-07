Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de Il Mattino manca poco all'annuncio dell'ennesimo rinnovo in casa Napoli, con il club di De Laurentiis pronto a blindare anche Faouzi Ghoulam. Al terzino andranno 1,8 milioni a stagione più bonus, più del doppio degli 800 mila euro annui percepiti finora, ma a sbloccare la trattativa sarebbe stato l'inserimento di una clausola rescissoria importante ma non fuori mercato, fissata a circa 30 milioni. Con il rinnovo di Ghoulam e l'arrivo di Rui è sempre più vicino alla partenza Ivan Strinic. Per lui in pole c'è il Galatasaray.