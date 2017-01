Il Napoli chiama Napoli. La città: in occasione della partita con il Genoa, in programma a Fuorigrotta venerdì 10 febbraio alla 20.45, cinque giorni prima della trasferta di Madrid, il club azzurro ha infatti deciso di praticare prezzi più che popolari in ogni settore del San Paolo. Il listino: Tribune a 35 e 25 euro, Distinti a 14 euro e Curve a 10 euro. Tariffario da discount, insomma: il club, considerando i molteplici impegni, l'imminente esodo Champions e la necessità di assicurare sempre una buona affluenza di pubblico, un valore aggiunto per la squadra, insiste sulla politica popolare inaugurata già da qualche tempo. Le vendite cominceranno domani.