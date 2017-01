Nel Napoli tiene banco la questione Gabbiadini: il procuratore dell’attaccante lombardo Silvio Pagliari sarebbe in contatto con i dirigenti del Borussia Moenchengladbach, e sarebbe un’operazione interessante anche per il Napoli, che vorrebbe opzionare il centrocampista Dahoud. Ma su Gabbiadini è andato con convinzione anche il Southampton, che offre 16 milioni di euro contro i 20 chiesti da De Laurentiis.

Nella partita di ieri con la Fiorentina Gabbiadini era in panchina ma non è entrato in campo. Il Napoli lo vuole “preservare” proprio in vista della cessione, che giocoforza dovrà concretizzarsi in questi giorni, visto che il calciomercato terminerà martedì prossimo nella consueta sede di Milano. Altro calciatore in uscita è Omar El Kaddouri, che è attualmente in Coppa d’Africa e farà ritorno in Italia soltanto a inizio febbraio. Complicata, quindi, la sua cessione nonostante sembri ormai fuori dai piani.