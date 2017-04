Nel giorno del 50esimo anniversario della sua scomparsa, l'Italia e il mondo ricordano Antonio de Curtis, in arte Totò. Un pensiero al "Principe della risata" lo ha riservato però anche il mondo del calcio. In particolare il Napoli, la squadra della sua città natale, gli ha dedicato un divertente video in cui i calciatori azzurri, da Insigne ad Hamsik, passando per Mertens, Milik e Reina, ripetono alcune delle gag che hanno reso grande Totò.