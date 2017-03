Un futuro da scrivere, parole da non sottovalutare. Nel giorno del successo con l'Empoli, griffato con una doppietta,L'ha fatto dal ritiro di Coverciano, raggiunto questa sera, dove preparerà gli impegni dell'Italia contro Albania e Olanda: "Il presidente De Laurentiis sa che la mia priorità è il Napoli,. Io do sempre la mia disponibilità al Napoli, poi il presidente sapete com'è. Aspetto e poi vedremo". Come anticipato da Calciomercato.com , la trattativa è in piedi, ma le parti sono ancora distanti.. Attualmente guadagna 1,8 milioni di euro netti, per firmare ne chiede oltre 4 più bonus.Oltre a Insigne, che ha ancora poco più di un anno di contratto e continua a dire no a tutte le proposte di rinnovo. La situazione è in alto mare, il belga chiede oltre 4 milioni di euro, De Laurentiis non è disposto ad accontentarlo. E' consapevole della sua importanza così come della sua carta d'identità, che recita 1987 come anno di nascita. Sarri se li gode ma oggi, nel post partita di Empoli, ha manifestato la sua preoccupazione: "Se un giocatore, un procuratore hanno altre idee, l'allenatore non può fare molto, sono situazioni che deve risolvere la società,ma non credo che sia una cosa di questi ragazzi".