l Napoli sta per perfezionare l’acquisto di Alessio Zerbin dal Gozzano. Il procuratore del giovane calciatore classe 1999 ha confermato il buon esito delle trattative con la squadra partenopea rivelando il forte interesse anche della Juventus che tramite Beppe Marotta aveva provato ad acquistare il calciatore.



"Giuntoli mi rimbrotterà perché non dovrei dire queste cose in radio, ma è tutto a posto. Marotta in prima persona lo aveva trattato, ve lo garantisco: le premesse su questo ragazzo sono fantastiche, formalizzeremo tutto a breve”, ha rivelato Furio Valcareggi in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss.