Nel 2017 gli azzurri hanno battuto Samp, Pescara e Milan pur non giocando con continuità un grande calcio. Ecco il Napoli che voleva Sarri Sa vincere e soffrire con tutti. Sono 14 i risultati utili consecutivi degli azzurri, 10 in campionato. Nelle ultime 9 gare 8 vittorie e un pari. Come si legge sul "Roma", Sarri non vuole parlare di scudetto ma sa bene di poter tenere il passo della Juve fino alla fine.