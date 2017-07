La battaglia legale fra Gonzalo Higuain e il Napoli ha finalmente un verdetto definitivo. Il Collegio Arbitrale ha infatti stabilito che la denuncia, presentata dall'attuale attaccante della Juventus, per mancati pagamenti da parte del Napoli Calcio in merito a diritti di immagine non corrisposti non possono essere ritenute ammissibili. L'argentino è stato inoltre condannato a coprire il costo delle spese legali sostenute dalla società partenopea.



Ecco il comunicato:

La S.S.C. Napoli S.p.a., in persona del Presidente, Cav. Aurelio De Laurentiis, comunica che questa mattina è stato notificato al proprio difensore di fiducia, Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, il lodo arbitrale relativo alla controversia instaurata in data 08 marzo 2017 dal Sig. Gonzalo Gerardo Higuain.

Attraverso tale iniziativa il calciatore aveva dapprima richiesto la condanna della scrivente società al pagamento di Euro 681.000,00, poi diventati oltre 2.570.000,00 Euro nel corso del giudizio, e, in subordine, al risarcimento del danno per violazione del principio di buona fede. Il Collegio Arbitrale, composto dall’Avv. Massimo Farina, in funzione di presidente, Avv. Salvatore Civale, nominato dal calciatore, Avv. Bruno Piacci, nominato dalla S.S.C. Napoli S.p.a., ha respinto e dichiarato inammissibili per quanto di ragione tutte le domande avanzate dall’ex tesserato del Club, condannandolo, inoltre, al pagamento integrale delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, quantificate in oltre 50.000,00 Euro, accessori di legge compresi.

La S.S.C. Napoli S.p.a. ringrazia l’Avv. Mattia Grassani per la professionalità dimostrata anche in questa occasione, apprezzando, altresì, il corretto e puntuale operato degli organi di risoluzione delle controversie in ambito sportivo che si sono occupati del presente contenzioso. Il lodo arbitrale emesso oggi è definitivo ed inappellabile.

S.S.C. Napoli S.p.a.

Il Presidente

Cav. Aurelio De Laurentiis