Non è facile dire no a Ferguson. Specialmente se hai 16 anni. Specialmente se vuole portarti al Manchester United, strapparti all'Udinese e al prosecco (il papà ha un'azienda agricola che fa prosecco a Valdobbiadene) e vestirti di rosso. Rosso da diavoli. Davide Marsura, però, non ha avuto paura di dire no a Sir Alex: la tentazione c'è stata, soprattutto quando il braccio destro del manager scozzese David Williams è venuto in Italia con la ricca offerta dei Red Devils. "No, grazie". E via con la carriera in Italia. Che ora è svoltata, grazie a un altro Diavolo, rossonero di cuore: Filippo Inzaghi.



CHE NUMERI! - Nel momento più caldo, quando i punti pesano di più e la posizione in classifica conta come non mai in stagione, il Venezia si è appoggiato al classe '94 (foto Instagram): 2 gol con il Novara, 2 assist contro il Palermo, un altro gol ieri contro la Pro Vercelli. E pensare che nel 2018 la prima da titolare è stata il 14 aprile, col Perugia. Poi una panchina senza vedere il campo (l'ottava sempre nel 2018), infine l'esplosione: cresciuto all'Udinese, punto di forza lo scorso anno nella risalita dalla Lega Pro (7 gol) alla B, viene continuamente stimolato da Inzaghi, che non si risparmia mai quando deve dare consigli (urlando) al suo Marsu. E ora che la corsa è quella per la A, si è riaffidato ancora a lui.



MODELLO SANCHEZ - A Udine si allenò con Totò Di Natale e Alexis Sanchez, suo idolo, suo punto di riferimento, anche se il fisico è diverso visti i suoi 187 cm. Nato esterno, utilizzato nel tridente di Inzaghi l'anno scorso, quest'anno ha fatto il salto di qualità da seconda punta nel 3-5-2 di Superpippo. Proprio come il Nino Maravilla a Udine, che si esaltò nel 3-5-1-1 alle spalle di Totò nella squadra di Guidolin. Marsura guardava e imparava. E ora prova a raccogliere i frutti.



@AngeTaglieri88