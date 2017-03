Il presidente del Palermo Paul Baccaglini ha parlato dopo la sconfitta contro la Roma: "Ho visto i ragazzi combattere con lo spirito giusto e questi segnali sono importanti. Non dimentichiamoci che giocavamo contro la seconda in classifica. Anche il pubblico ha risposto bene, continuiamo a credere nella salvezza. L’entusiasmo che c’è in questa città è contagioso e con questa passione il progetto può solo essere vincente. Il futuro di Lopez? Gli diamo tutto l’appoggio per finire la stagione, poi valuteremo step by step: in questo momento posso dire che sicuramente questo sarà il gruppo che finirà la stagione, poi valuteremo il progetto. Il gol annullato al Palermo? Se fosse successo nel football americano si sarebbero fermati a verificare che la decisione presa fosse stata corretta, ma questo è il calcio. A fine aprile confermo che la società sarà al cento per cento mia."