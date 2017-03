Che la Fiorentina, intesa come società e dirigenza, e Paulo Sousa siano ormai su due pianeti diversi è un fatto assodato. Ma l'argomento clausola rescissoria ha contribuito a creare un nuovo punto di frizione tra le parti.



​Tutto nasce dalla frase detta dal tecnico sabato scorso, commentando le vicende di mercato di Federico Bernardeschi: "Ogni clausola rescissoria che metti, dai una direzione di vendita".



​La risposta è arrivata per bocca del direttore generale dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino: "Detto che sono quasi sempre i giocatori a volerle, secondo me sono una difesa per il club, soprattutto a certe cifre come è stato per Kalinic". ​