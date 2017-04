La città dei jeans, della prima banca e del centro storico patrimonio dell'Umanità, la patria di Cristoforo Colombo e la prigione di Marco Polo ma anche la culla del calcio in Italia: tutto questo, e molto altro, è Genova.



Ad accorgersene, ora, è anche uno dei giornali più importanti al mondo, il New York Times. Nella sua edizione online, il quotidiano americano ha svolto un reportage di viaggio nell'antica repubblica marinara enunciando la bellezza ed il mistero di una città sorprendente e troppo spesso sottovalutata.



Tra i motivi per cui vale la pena spendere qualche giorno nel capoluogo ligure secondo l'autore dell'articolo, Michael Frank, rientra anche la primogenitura del gioco che da oltre un secolo fa impazzire tutto il Bel Paese: "Genova è il luogo dei primati e del superlativo, dove è nata la prima banca ed il primo club italiano di calcio, il Genoa CFC" afferma il giornalista statunitense.



Un'investitura bella e buona che in parte spiega l'orgoglio di una tifoseria che da sempre, aldilà dei risultati del campo, si immedesima nel carattere altero e superbo della propria città.