Ora fa sorridere la Lazio, ma Fotaq Strakosha poteva giocare in Inghilterra. Lo rivela il padre del portiere, Thomas, a Panorama Sport: "Alla Lazio sta facendo tutto bene, sono felice e ha fatto la scelta giusta. Prima di andare lì, Thomas stava per andare a Cardiff in Inghilterra, ma abbiamo deciso insieme di scegliere ancora l'Italia, dove il calcio è di altissimo livello e lui ha fatto un lavoro brillante. Quando i giovani crescono molto, tanto meno devono essere i consigli. Gli ho solo detto di stare calmo fino alla fine, perché è molto importante. Non si è fatto influenzato dal fatto che ci sono grandi rivali davanti. L'ho lasciato tranquillo".