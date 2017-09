10 Donnarumma-Caputo: A secco alla prima, decisivi contro il Bari. Arrivati in estate, si candidano come coppia d'oro della B. Gol di Caputo all'inizio, poi assist di Donnarumma per l'ex Entella, ricambiato nel secondo tempo. Nel 3-5-2 di Vivarini, possono fare male. E molto. (foto empolicalcio.net)



9 Perugia di Giunti: Nove, come i gol fatti in due gare di campionato. Han mattatore con 4 reti, un calcio offensivo che infiamma il pubblico, un calcio offensivo che non sente la mancanza di Cerri (con l'Under 21) e premia Di Carmine, autore di una doppietta. Il tutto in attesa di avere Falco al meglio. Diverte e si diverte la squadra di Giunti, con il suo 4-3-1-2, al debutto su una panchina di B.



8 Colombi: "No, troppe cessioni, ci sarà da sudare". E invece... Il Carpi vince due gare su due, entrambe per 1-0, e si ritrova a punteggio a pieno. Una faccia nuova alla prima (Malcore), una vecchia conoscenza con lo Spezia (Mbakogu); ma la copertina è tutta per Simone Colombi, un muro in Liguria contro gli uomini di Gallo, che niente hanno potuti contro il 26enne estremo difensore. Onnipotente.



7 Castrovilli: La Cremonese si rialza dopo il ko contro il Parma, vincendo 3-1 in casa con l'Avellino. Il terzo gol lo firma Gaetano Castrovilli, trequartista del '97 di proprietà della Fiorentina, cresciuto nel Bari, che ha siglato il suo primo gol tra i professionisti. E che gol!



6 Parma: solidità. Altra gara vinta per 1-0, senza incantare. Se contro la Cremonese era bastato un calcio di rigore, contro il Novara basta uno schema da calcio d'angolo che porta al gol di Barillà. E' inizio stagione e, con le gambe imballate, basta vincere.



5 Foggia: Un mix tra il bel gioco degli uomini Stroppa e l'incosistenza sottoporta. Applausi anche al pubblico dei Satanelli, che aspettava la B da 19 anni. E, probabilmente, si aspetta anche un bomber che finalizzi al meglio il gioco offensivo dell'allievo di Zeman.



4 Zeman: In due giornate, tutto Zeman. Da manuale la fase offensiva contro il Foggia (che ha graziato più volte il Delfino), da rivedere la fase difensiva contro il Perugia (aiutato anche da un Pigliacelli impreciso). Questo è ZZ, prendere o lasciare.



3 Rizzato e Bernardini: Due autogol di giornata. E che autogol. Il primo, terzino dell'Avellino, la butta nella sua rete per anticipare due avversari; il secondo, difensore della Salernitana, buca il proprio portiere trasformando in gol un cross, innocuo, di Tiscione.



2 L'attacco del Venezia: Il discorso all'inverso del Perugia. Zero i gol fatti dal club lagunare, che fa fatica a segnare con Zigoni, Moreo e Bentivoglio. Con Inzaghi in panchina è paradossale. Tiene, comunque la difesa. Voto 2, come i punti in classifica.



1 Daniele Martinelli: Male il direttore di gara di Novara-Parma, che non vede contatti netti nell'area di rigore dei ducali e dà un gol, in fuorigioco, a Barillà.



0 Pro Vercelli: C'era da soffrire, e lo si sapeva. Però in campo si è visto poco, troppo poco. Zero gol fatti, zero punti in classifica e tre reti subite.



@AngeTaglieri88