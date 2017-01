Il nuovo Marsiglia, quello che punta a riscoprirsi nell'elite del calcio francese grazie agli investimenti dell'uomo d'affari statunitensi Franck McCourt, non passa soltanto dalla realizzazione del sogno di riportare a casa Dimitri Payet. La formazione allenata da Rudi Garcia vuole guardare al futuro in maniera lungimirante e dunque, se un talento purissimo ce l'hai in casa, perchè andare a cercarlo altrove?



NON E' IL NUOVO NASRI - Deve aver pensato questo l'ex tecnico della Roma nel momento in cui ha lanciato stabilmente tra i titolari il centrocampista offensivo classe '97 Maxime Lopez, figlio di padre spagnolo e madre algerina ma soprattutto figlio della città di Marsiglia. Ha dovuto attendere l'età di 14 anni per fare il suo ingresso nel settore giovanile della squadra del cuore e inizare quel percorso che lo ha portato a debuttare tra i professionisti lo scorso 21 agosto all'età di 18 anni. Origini magrebine, fisico minuto (è alto meno di 1 metro e 70 e pesa meno di 60 kg) ma doti tecniche fuori dalla norma e subito si sono sprecati i paragoni con un celeberrimo predecessore come Samir Nasri. Interpellato sulla questione, l'attuale giocatore del Siviglia ha dichiarato: "Sa condurre bene la palla, si intuisce il suo dna spagnolo nel modo di toccare e portare il pallone; io amo maggiormente il dribbling e attaccare gli spazi, mentre lui è più passivo. Essendo cresciuto nel vivaio OM, tutti si sono affrettati a dire che è il nuovo Nasri, ma siamo calciatori differenti. E' molto forte e spero che rimanga il più a lungo possibile". Un bel modo per togliere pressione addosso ad un ragazzo sul quale Garcia, sbarcato in Provenza a fine ottobre, ha deciso di puntare ad occhi chiusi affidandogli le chiavi di un centrocampo in cui stava venendo a mancare la leadership e la voglia di prendersi qualche rischio con un Lassana Diarra sempre più ai margini del progetto.







SEMBRA VERRATTI - Maxime non si è fatto pregare, impiegato come mezzala sinistra con licenza di cercare la conclusione personale o l'assist per il compagno. Lo scorso 10 dicembre, all'età di 19 anni e 6 giorni, ha trovato il suo primo gol in Ligue 1 (contro il Dijon) diventando il terzo marcatore più giovane del Marsiglia nel XXI secolo dietro ad André Ayew e al solito Nasri. In 13 apparizioni in campionato, ha anche fornito 4 assist e ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di dicembre. Adottato subito da uno dei leader dello spogliatoio come l'ex Lione Gomis, in Francia gli elogi sono unanimi per questo ragazzo dalla visione di gioco e dalla personalità del predestinato, che per stile di gioco ed evoluzione della posizione in campo (nasce trequartista puro) può ricordare il primo Verratti. Dall'estero, diverse formazioni hanno già cominciato ad informarsi sul suo conto (Arsenal, Liverpool e Barcellona). In scadenza di contratto nel 2019, l'OM ha già avviato i contatti per blindarlo a lungo e farne uno dei perni di una squadra che vuole tornare presto nell'Europa che conta, magari attraverso la vittoria di un campionato che manca dal 2010. Il "nuovo Nasri" che si ispira a Verratti: è Maxime Lopez, la nuova pepita del calcio francese.