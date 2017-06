Il. Battuta nella finale Play Off disputata al Franchi di Firenze l'Alessandria per 2-0. Decisive le reti di Scavone all'11 del primo tempo e di Nocciolini, al 67' della ripresa. Il Parma così torna in Serie B, continuando la risalita verso il calcio che conta dopo il fallimento del 2014.L'anno scorso la squadra emiliana è stata promossa dalla Serie D alla Lega Pro. Quest'anno sono stati necessari i lunghi Play Off per riportare la squadra allenata da D'Aversa al secondo gradino del calcio italiano.La stagione regolare per il Pama si è chiusa al secondo posto, a 10 punti dalla corazzata Venezia guidata da Filippo Inzaghi. La squadra di D'Aversa ha quindi dovuto affrontare l'ardua scalata dei Play Off: battuta nei quarti la Lucchese (1-1 e 2-1), in semifinale contro il Pordenone sono stati necessari i rigori. La finale contro l'Alessandria è stata più semplice del previsto, con un 2-0 che permette al Parma di tornare nel calcio che conta.Un percorso netto quello della squadra emiliana negli ultimi due anni. Il 22 giugno del 2015, dopo una stagione orribile in Serie A, con continui passaggi di proprietà tra personalità poco affidabili, per tutti i tifosi parmensi è diventato realtà un incubo:La prima promozione arriva subito, vincendo il Girone D della Serie D e conquistando così la Lega Pro, dopo aver battuto il Delta Rovigo per 2-1, concludendo un campionato dominato dove non ha perso neanche una partita. Dopo una sola stagione, il Parma quindi torna nel calcio professionistico. Quest'anno il Venezia era troppo superiore, sono stati necessari i Play Off ma alla fine il Parma ce l'ha fatta e ha conquistato la seconda promozione consecutiva. Un doppio salto che restituisce al calcio italiano una squadra nobile, capace in passato di vincere una Coppa delle Coppe, una Coppa Uefa e una Supercoppa Uefa.Il calcio italiano riabbraccia il Parma, in solo due stagioni dall'Inferno al Purgatorio. Scopriremo l'anno prossimo se verrà compiuto anche l'ultimo passo, il ritorno in Paradiso, il ritorno in Serie A.