I trascorsi parlano in favore di Luciano Spalletti, ma la Gazzetta dello Sport spiega come il tecnico toscano, in occasione del prossimo derby, non potrà abbassare la soglia dell'attenzione.



"Luciano Spalletti conosce bene Vincenzo Montella. Lo ha allenato a lungo (l’Aeroplanino è decollato 66 volte con lui, meno solo che con Fabio Capello, 164) e lo ha sempre battuto da quando lo sfida dalla panchina (3 successi su 3 incroci). Ma domenica, nel suo primo derby milanese, conoscenza ed esperienza non faranno abbassare la soglia dell’attenzione all’allenatore nerazzurro".