Non c'è Fernando Del Sole nella formazione ufficiale del Pescara, opposto questa sera al Perugia. Problemi di tesseramento impediscono per ora agli adriatici di schierare il classe 1998 napoletano, in prestito dalla Juventus al Pescara. Il passaggio in prestito non è stato ancora perfezionato: il Pescara non vuole rischiare e non lo schiera (come aveva fatto, invece, contro il Foggia, prima del movimento di mercato del 31 agosto).