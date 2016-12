Secondo Sportmediaset, il progetto comune di Juve e Atalanta a proposito di Gagliardini rimane quello di lasciarlo a Bergamo almeno fino a fine stagione, esattamente come per Caldara. Una delle motivazioni che stanno permettendo ai bianconeri di restare in assoluto vantaggio rispetto alle rivali. Ma se il mercato non dovesse prendere le pieghe sperate da Marotta e Paratici, ecco che Gagliardini potrebbe anche accelerare il proprio passaggio in bianconero già a gennaio.