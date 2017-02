La favola senza lieto fine rischia di trasformarsi in incubo per Wayne Shaw. Ieri sera, durante la partita persa 2-0 in casa con l'Arsenal, il secondo portiere dei dilettanti del Sutton è stato ripreso dalle telecamere mentre mangiava un panino in panchina. Apparentemente l'immagine perfetta della magia della FA Cup, ma dietro ci sarebbe qualcosa di molto meno bello. Infatti Shaw rischia di finire sotto inchiesta dalla Football Association per aver violato le norme sulle scommesse.



CALCIOSCOMMESSE - Il 'portierone' ha ammesso di sapere che un bookmaker aveva quotato 8:1 il fatto che non avrebbe mangiato nulla in panchina durante la partita. "Alcuni ragazzi mi avevano detto: 'cosa succede con la quota di 8 a 1 sul fatto che mangerai un panino?'. Ho risposto: 'Non so, non ho mangiato nulla tutto il giorno per cui potrei fare uno spuntino più tardi'. Ho pensato di poter dare loro qualcosa di cui parlare e l'ho fatto, del resto le sostituzioni erano state fatte tutte ed eravamo sotto 2-0". Il presidente del Sutton, Bruce Elliott non lo difende: "Conoscendo le sue forme, uno non può essere sorpreso. Si è ritrovato sui giornali e la cosa gli ha dato un po' alla testa, lo riporteremo coi piedi per terra, state tranquilli".