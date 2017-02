Best day with my @victoriassecret family Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 16 Gen 2017 alle ore 15:15 PST

New cover for @10magazine shot by @richardburbridge and styled by #sophianeophitou wearing @victoriassecret @thelionsny Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 2 Feb 2017 alle ore 09:11 PST

Are you ready for Valentine's Day? @victoriassecret Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 20 Gen 2017 alle ore 12:13 PST

May 2017 be the best year yet! #2017 Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 1 Gen 2017 alle ore 10:30 PST

Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 30 Dic 2016 alle ore 14:56 PST

Never had so much fun on a day 13th @thelovemagazine @kegrand #loveadvent by @hypewilliams @lysacooper @patmcgrathreal @ashleyjavierhair @bitton Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 13 Dic 2016 alle ore 10:03 PST

Queridos portugueses, HOJE à noite na SIC Caras podem ver o maior espectáculo de lingerie. Eu e os outros anjos esperamos por vocês as 22.15h no Victoria's Secret fashion show :)) #vsfashionshow Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 10 Dic 2016 alle ore 06:12 PST

A big happy birthday @calzedonia to many more years! #calzedonia30 a big #throwback to 4 years ago to one of my first calzedonia campaigns! Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 2 Dic 2016 alle ore 17:45 PST

When make up is on fleek while shooting a secret project!! Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 16 Nov 2016 alle ore 14:06 PST

Happy days Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 2 Nov 2016 alle ore 10:34 PDT

I want to swing for the chandelieeeeeeeeeer @davidbellemere @nikibaratta @victoriassecret @mariel_barrera @daniellepriano Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 16 Set 2016 alle ore 11:45 PDT

What an amazing show! #TOMMYxGIGI so proud of you @gigihadid you did an incredible job! @tommyhilfiger #tommynow @thelionsny #karltempler Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 9 Set 2016 alle ore 18:27 PDT

. Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 25 Ago 2016 alle ore 04:24 PDT

Dreamy day @victoriassecret @elizabethsulcer #paris #holidaycommercial Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 17 Ago 2016 alle ore 10:18 PDT

. Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 12 Ago 2016 alle ore 10:30 PDT

"We are all human," Glück writes. "We protect ourselves as well as we can, even to the point of denying clarity, the point of self-deception." Un post condiviso da Sara Sampaio (@sarasampaio) in data: 4 Ago 2016 alle ore 11:46 PDT

La sfida degli ottavi di finale di Champions League che ha visto ilaffrontare lapuò passare inosservata. La società portoghese può infatti rifarsi gli occhi con la sua tifosa più illustre, la splendida modella portoghese di Victoria's SecretNota tifosa dei Dragoes è stata più volte immortalata al Do Dragao scatenando in passat anche polemiche accese da parte dei tifosi di Benfica e Sporting Lisbona avendo scambiato le due squadre in un derby contro il Porto. C