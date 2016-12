Il Nizza non è sulle tracce di Ezequiel Lavezzi, lo rivela il presidente Jean-Pierre Rivère a But Football Club: "Non abbiamo mai affrontato la questione, non vedo da dove sia uscita la voce. Per noi Lavezzi non è un nome caldo, anzi non ci saranno colpi fumanti a gennaio. Abbiamo un budget al quale dobbiamo attenerci".