"Il Napoli è il vessillo del sud e chi come me è uomo del sud non può non apprezzare quello che fanno gli azzurri di Sarri. È molto importante che ora ci siano tante squadre in Italia che lottano per lo scudetto". Lo dice il presidente del Senato Pietro Grasso in una intervista a 'Tiki taka - Il calcio è il nostro gioco', il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo in onda alle 23.30 su Italia1. "Io sono un ahimè vecchio tifoso del Palermo, seguivo i rosanero anche in Serie C, perché la squadra del cuore si deve sostenere soprattutto nei momenti di difficoltà -spiega il presidente del Senato-. E per anni, da giovane, ho fatto il mediano, quindi conosco bene cosa significhi giocare per gli altri, faticare per la squadra. Ma questo è il bello di questo sport". "Se è più difficile governare il Paese o fare il commissario tecnico della Nazionale? Governare il Paese, anche perché in Italia siamo tutti cittì, non facciamo sconti a nessuno", conclude Grasso.