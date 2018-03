Il presidente della Spal, Colombarini, sulle colonne del quotidiano locale La Nuova Ferrara, ha commentato così la composizione della cornice di pubblico che ha riempito il "Paolo Mazza" in occasione dell'anticipo contro la Juventus terminato sul punteggio di 0-0.



"Tutti ci davano per spacciati in questa gara, ma siamo sempre stati convinti di potercela fare ed è andata così. Mazza tutto esaurito? Davvero siamo molto contenti, sapevamo tutti che lo stadio sarebbe stato pieno. Dispiace solo che non siano stati venduti tutti i biglietti nella fase con le Spal Card, c’è stato qualche ferrarese juventino dentro in più ma va bene lo stesso. Ho visto uscire bambini con la maglia della Juventus col sorriso".