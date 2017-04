Il presidente della SPAL, Walter Mattioli, ha parlato del futuro del portiere Meret dopo il successo sul campo del Latina: - evidenzia lospallino.com -.



"Meret? L'ho detto lunedì: non toccatemelo perchè è un grandissimo portiere. Non so cosa fare per tenerlo anche il prossimo anno. Mi auguro che un grande club possa acquistarlo e lasciarcelo in prestito. Io sono ottimista - riporta lospallino.com - da noi i ragazzi stanno bene e si allenano bene. I presupposti affinché rimanga ancora una stagione ci sono. Chiaro che dipende soprattutto dalle intenzioni dei club interessati".