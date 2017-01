Proseguono i rinnovi importanti in casa PSG e dopo quello di Thiago Silva ora tocca a Edinson Cavani: l'attaccante uruguaiano è sempre al centro di numerose voci di mercato, ha estimatori soprattutto in Premier League, ma il club parigino ha deciso di mettere fine a ogni rumors. Come rivela oggi L'Equipe infatti è pronto il rinnovo, a Cavani sarà offerto un prolungamento per altri due anni (l'attuale contratto scade nel 2018) con un importante aumento dell'ingaggio: così il PSG blinderà l'ex centravanti del Napoli.