Il Paris Saint Germain ha proposto un aumento considerevole a Edinson Cavani. A quanto riporta El Mundo Deportivo, per sventare la possibile partenza del centravanti, il Psg ricoprirà ulteriormente d’oro l’uruguayano.



Attualmente guadagna 10 milioni, con il nuovo contratto che verrà esteso fino al 2020, riceverà un compenso di ben 13 milioni di euro. Cifra che Cavani non potrebbe avere all’estero, a meno che non si presenti un club cinese. Infatti il Real Madrid, nonostante si fosse interessato a lui nel mercato invernale, non potrebbe mai offrirgli un simile contratto.