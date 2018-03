Nel mirino del Paris Saint-Germain. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, potrebbe essere il sostituto di Unai Emery a Parigi. Il nome di Luis Enrique, fino a qualche giorno fa uno dei candidati più credibili per Al Khelaifi, sta perdendo valore, con quello del tecnico azzurro tornato in auge. Lo spagnolo ex Barcellona, infatti, avrebbe pretese salariali proibitive per lui e lo staff, forse percepite a Parigi come un gioco al rialzo con il Chelsea. Così - come scrive La Gazzetta dello Sport - ha ripreso quota il bianconero, da sempre nella short list dell’emiro del Qatar che ne apprezza leadership e competenze, oltre che lo stile nel gestire uno spogliatoio di big.



MOSSA PSG - Il d.s. parigino Antero Henrique ha attivato un canale alternativo per arrivare ad Allegri: non l’attuale mediatore Giovanni Branchini ma Alessandro Moggi, ex agente del tecnico. Finora non c’è stato alcun contatto formale e il Psg rischia di suscitare tensioni ancora prima ancora di farsi avanti ufficialmente con l’allenatore italiano. In corsa pure Carlo Ancelotti e Roberto Mancini.