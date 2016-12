Ora il meritato riposo. Poi il conto alla rovescia. Non quello verso il capodano, ma quello che separa l'infermeria bianconera dallo svuotarsi dei suoi ingombranti big che la affollano. A questo punto sono ancora quattro più uno i giocatori della Juve che stanno chiudendo il 2016 fermi ai box: il più uno è rappresentato da Marco Pjaca, convocato nelle ultime uscite ma di fatto impossibilitato ancora ad essere preso in considerazione. Per il croato l'obiettivo è fissato per uno spezzone contro il Bologna al rientro in campionato l'8 gennaio. Insieme a lui dovrebbe esserci anche Stefano Sturaro, uscito per infortunio nel secondo tempo della Supercoppa ma che non preoccupa: potrebbe esserci quindi già per la prima del 2016.

BONUCCI E ALEX SANDRO – L'assente principale, per mille motivi non solo di campo, rimane ovviamente Leonardo Bonucci. Speranza ed obiettivo allo stesso tempo per quel che riguarda il ritorno in campo sono fissati per domenica 15 gennaio, quando la Juve affronterà la Fiorentina per la prima di ritorno. L'esplosione di Rugani, nel frattempo, gli consentirà di recuperare senza fretta. Anche Alex Sandro vede nel match di Firenze la data prevista per il suo ritorno in campo, assenza questa più difficile da colmare considerando il flop Evra e le difficoltà riscontrate da Asamoah nel ritrovare passo e smalto.

E DANI ALVES – Più lungo invece il periodo di assenza di Dani Alves. Dal suo recupero, stanti anche prestazioni poco convincenti di Lichtsteiner, potrebbe passare anche un eventuale intervento sul mercato di gennaio. Per il brasiliano si continua a parlare di inizio febbraio, nella speranza che possa essere al meglio in vista degli ottavi di Champions col Porto.