Un comunicato, sul sito ufficiale, per mettere le cose in chiaro. Il Real Madrid avvisa il Napoli, nella sfida di ritorno di Champions League i tifosi azzurri sono ben accetti solo nel settore ospiti. Niente imbucati, insomma. "In accordo con le attuali regole UEFA - si legge - i posti per i tifosi ospiti, in possesso di tagliando, saranno sistemati in un'area separata dal resto del pubblico, per motivi di sicurezza. Il Real Madrid si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso allo stadio ai tifosi della squadra ospite che avranno acquistato il biglietto attraverso altri canali".