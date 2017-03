Il Real Madrid pare essere la squadra maggiormente interessata ad acquisire la stellina del Monaco, Kylian Mbappé. Il classe 1998 è diventato l'oggetto del desiderio dei top club europei, che ora sono pronti a fare follie per inserirlo nella propria rosa. Per arrivare al francese, a quanto riporta il Sun, il Real quest'estate sarà disposto ad offrire ai monegaschi una cifra vicina ai 120 milioni di euro, frantumando così ogni record precedente in termini di calciomercato.



Mbappè, dalle ultime sue dichiarazioni, non è parso pronto a fare il grande salto, ma dalla Francia spiegano che i Blancos starebbero esercitando una notevole pressione sia sull'attaccante, sia sulla famiglia, al fine di convincerlo al trasferimento in Spagna dalla prossima stagione.