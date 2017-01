Essere Massimiliano Allegri, essere l'allenatore della Juventus comporta grandi poteri, ma anche grandi responsabilità: il compito di allenare la corazzata più forte d'Italia regala tante situazioni positive, ma anche parecchi grattacapi. La tua squadra non deve solo vincere, deve anche farlo giocando bene: se poi perdi e giochi male, gli aguzzini irrompono fragorosamente. E' quanto accaduto dopo la partita persa contro la Fiorentina: il tecnico livornese è stato accusato di aver lasciato fuori Pjanic, di non riuscire a dare un'identità alla propria squadra.



C'E' QUALCOSA CHE NON QUADRA - Intendiamoci, la Juve rimane la grande favorita per la vittoria finale e ha comunque potenzialmente quattro punti di vantaggio sulla Roma seconda in classifica: c'è però qualcosa che non quadra, almeno per quanto riguarda la formazione da mandare in campo. E uno dei rebus più importanti riguarda l'attacco: Gonzalo Higuain è un giocatore pazzesco, ha realizzato ben 16 reti in metà stagione, è il finalizzatore principe della Serie A ma anche uno dei più importanti cannonieri europei. C'è però un problema, che credo tutti i tecnici vorrebbero avere: Paulo Dybala, autore solamente di quattro reti fin qui, anche in seguito all'infortunio alla coscia, gioca e si trova meglio in coppia con Mario Mandzukic.



IL CALCIO NON SI FA SULLA CARTA: IL REBUS DI ALLEGRI - Il tandem Dybala-Higuain è quanto di più accattivante la nostra Serie A possa proporre, sulla carta: la seconda punta con più fantasia e classe del campionato assieme al Re dei Bomber. Ma il calcio non si fa sulla carta: la mobilità e la ricerca di spazi dell'ex Palermo a volte cozza con la voracità del Pipita, che si getta a capofitto su tutto il fronte offensivo, rubando spazi proprio al compagno, il più delle volte. Lo si è visto con la Fiorentina, mentre nella gara di Coppa Italia contro l'Atalanta Dybala è stato il migliore in campo, proprio come avveniva spesso l'anno scorso, l'anno di esplosione della Joya, grazie anche all'assistenza di Mandzukic. Il croato si integra alla perfezione con il numero 21 bianconero, gli crea spazi e gioca in appoggio, cosa che spesso il Pipita non fa. Anche i numeri confermano questa tesi: è vero che Dybala e Higuain hanno giocato ben poco assieme in questa stagione, ma quando lo hanno fatto non hanno mai dato segnali di massima intesa. Sarà proprio questo uno dei rebus di Allegri, da risolvere in chiave Champions: Higuain è intoccabile, ma Dybala gioca meglio con Mandzukic. Un problema che tutti vorrebbero avere...



