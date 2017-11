Due gol al Sudamericano Under 17 dello scorso febbraio, altri 3 nel recente Mondiale di categoria concluso al terzo posto, dove ha avuto l'opportunità di prendersi la scena in assenza del futuro acquisto del Real Madrid Vinicius jr, trattenuto a forza in patria dal Flamengo. Paulinho, attaccante classe 2000 del Vasco da Gama, è considerato nel suo Paese uno degli astri nascenti del calcio sudamericano e, secondo quanto riferisce Globoesporte, è finito anche nel mirino degli osservatori dell'Inter.



MEGLIO DI COUTINHO - Doti atletiche importanti abbinati a una qualità tecnica di primissimo livello, il talento nativo di Rio de Janeiro, è una seconda punta in grado di giocare anche come esterno offensivo destro o come trequartista alle spalle di un centravanti puro, visti i suoi trascorsi da centrocampista offensivo nelle giovanili del Vasco. Che possegga delle qualità fuori dal comune lo dimostra il fatto che a 17 anni da poco compiuti ha già collezionato 11 presenze in prima squadra e con la doppietta contro l'Atletico Mineiro dello scorso luglio gli ha consentito di entrare nella storia del club carioca, diventando il più giovane marcatore nel Brasileirao e ritoccando il precedente primato che spettava all'ex interista Philippe Coutinho.



LA '11' DI ROMARIO - Seconda punta o esterno come l'attuale stella del Liverpool, ma col fiuto del gol di una prima punta, ruolo nel quale lo ha prevalentemente utilizzato il tecnico Zé Ricardo, e quel numero 11 che evoca paragoni impegnativi, quasi irriverenti, con una colonna del Vasco che fu. Stesso numero di maglia e stesso quartiere di nascita, Vila da Penha (zona nord di Rio), del Baixinho Romario, campione del mondo col Brasile nel 1994 che ha iniziato e concluso la sua straordinaria carriera da circa 1000 gol nella squadra della sua città. Paulinho rifiuta e allontana accostamenti così ingombranti e vuole scrivere la propria storia, fatta anche di un contratto da professionista pronto ad essere firmato e una valutazione di mercato che già si aggira sui 20 milioni di euro.