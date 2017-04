Se due indizi fanno una prova... Non possono bastare un gol col Barcellona, peraltro inutile per evitare la sconfitta, o la doppietta contro il modesto Deportivo La Coruna per allontanare i rumors di mercato che vogliono James Rodriguez pronto a fare le valigie e lasciare il Real Madrid. Troppo poca la considerazione di Zinedine Zidane per il fantasista colombiano, titolare solo in 9 occasioni in campionato e 4 in Champions League, che non gli hanno impedito di segnare o fornire un assist ogni 77 minuti in rapporto a quelli disputati.



DA ISCO AL PASSAPORTO - A complicare i suoi piani di rinascita anche l'imminente rinnovo di contratto di Isco, giocatore estremamente gradito al presidente dei blancos Florentino Perez e al pubblico del "Bernabeu" e soprattutto prima alternativa ai titolari. Insomma, James avverte il desiderio di cambiare aria e a facilitare la sua fuoriuscita c'è anche il fatto che tra 3 mesi il colombiano potrebbe ottenere il passaporto spagnolo che lo renderebbe un giocatore comunitario per i principali campionati europei. Non per la Premier League dopo la Brexit, nonostante Chelsea e Manchester United siano tra le formazioni più interessate, ragion per cui possono entrare in scena anche le squadre di Serie A che gli hanno messo gli occhi addosso.



TRA INTER E JUVE - L'Inter aveva fatto un tentativo importante nella scorsa estate, puntando su un calciatore che al Mondiale 2014 era stato una delle stelle assolute e che per Suning rappresenta un nome di respiro internazionale spendibile anche sul mercato asiatico per portare avanti il processo di crescita del brand nerazzurro. E poi c'è la Juventus, che potrebbe regalarsi un colpo molto importante per confermarsi come una delle big conclamate del calcio europeo, oltre a mettere a disposizione di Allegri un'alternativa di lusso a Dybala per il 4-2-3-1, nella posizione di trequartista. Il futuro di James sarà lontano da Madrid, non resta che attendere per capire se la Serie A sarà la sua nuova casa.